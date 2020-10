Incidente in galleria Carso: quattro auto coinvolte e strada chiusa

Incidente questa mattina intorno alle 7 all'uscita della Galleria Carso. Una Bmw, per cause ancora da stabilire, è finita contro il guardrail, coinvolgendo successivamente allo schianto altre tre auto. Completamente distrutta la Bmw ma miracolosamente il conducente ne è uscito quasi incolume. Anche per gli altri occupanti delle auto nessuna grave conseguenza, solo contusioni. Sul posto un'ambulanza del 118 con automedica, la Polizia, il personale dell'Anas e i Vigili del fuoco Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno dovuto utilizzare il divaricatore oleodinamico per estrarre una persona da un'autovettura. È stata ora istituita l'uscita obbligatoria a Padriciano. Tuttora (9.15) continuano le operazioni di pulizia della strada.

