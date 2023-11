Incidente a Gorizia: tre feriti, una persona all'ospedale

GORIZIA - Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Gorizia, lungo Corso Italia, dove per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate due auto e tre persone sono rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, i vigli del fuoco e le forze dell'ordine. Il personale sanitario ha preso in carico una persona che è rimasta ferita e che è stata trasportata in codice giallo, con l'ambulanza, all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Le altre due persone sono state controllate sul posto e non hanno riportato lesioni da ospedalizzazione.