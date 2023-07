Incidente mortale a Capodistria: deceduto un 82enne

PRADE - E' deceduto oggi all'ospedale di Isola un 82 coinvolto in un grave incidente avvenuto ieri, sabato 29 luglio intorno alle 20, a Prade, nel Comune di Capodistria. Come riporta una nota della polizia slovena, una donna di 76 anni alla guida di un'auto stava percorrendo la strada regionale, quando un automobilista di 44 anni, che transitava in direzione Bertocchi, si è schiantato contro di lei. Il passeggero di 82 anni nell'auto della donna è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all'ospedale di Isola, dove è deceduto oggi, domenica 30 luglio.