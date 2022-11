Incidente tra auto e scooter a San Giacomo: 16enne al Burlo

Un centauro di 16 anni viene sbalzato contro una vettura in sosta dopo un impatto con un'auto: è successo stamattina in via dell'Industria all'angolo con via dei Giuliani. Il ragazzo avrebbe subito traumi alle ginocchia ma non sarebbe ferito gravemente. I sanitari del 118 sono intervenuti e hanno portato il ragazzo al Burlo. Dinamiche al vaglio delle autorità.