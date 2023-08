Incidente tra moto e scooter in viale Miramare: disagi al traffico

TRIESTE - Una moto e uno scooter si sono scontrate nella mattinata di oggi, domenica 13 agosto. E' successo intorno alle 10:30 in viale Miramare, in prossimità dell'attraversamento pedonale all'altezza del bagno ferroviario. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Le cause sono in fase di valutazione da parte degli agenti. Il traffico ne ha risentito al momento, ma la circolazione viaria è stata ripristinata in breve tempo.