Un altro incidente nel Goriziano: 60enne cade in scooter

PIERIS DI SAN CANZIAN D'ISONZO (GO) - Un'altra brutta caduta da uno scooter nell'Isontino, la seconda in meno di 24 ore: dopo il giovane caduto a Gorizia ieri sera, ora in gravi condizioni, stavolta è accaduto a un uomo di circa 60 anni a Pieris di San Canzian d'Isonzo. L'uomo è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato in seguito alla caduta. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto il 118 con ambulanza, inviata dalla Sores di Palmanova. Attivata anche la forza pubblica. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo.