Presunto investimento a San Dorligo, poi il camion si dilegua: ferito 70enne

SAN DORLIGO/DOLINA - Un uomo di 69 anni è stato soccorso lungo strada della Rosandra nel comune di San Dorligo della Valle/Dolina, presumibilmente investito da un camion. E' successo stamattina intorno alle 10, sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, inviata dagli operatori della centrale Sores, e l'uomo è stato portato a Cattinara in codice giallo. Ha riportato un trauma facciale con possibile frattura delle ossa nasali. Le dinamiche sono al vaglio delle autorità ma sembra che l'uomo sia stato urtato dal mezzo che procedeva in retromarcia e a bassa velocità. Dinamica che non è stata tuttavia accertata perché, all'arrivo dei Carabinieri di Dolina, il camion si era già dileguato e le testimonianze raccolte in loco sarebbero in parte discordanti. Sul fatto indagano i militari dell'arma.