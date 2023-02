Si scontra con un’auto e finisce sulle vetture in sosta: cinque mezzi danneggiati

Uno scontro tra due auto, poi una si schianta contro le auto in sosta, danneggiandone tre. Un incidente accaduto ieri sera, lunedì 30 gennaio, in via San Pasquale, nel rione di San Luigi. Intorno alle 21:30 un’alfa Romeo guidata da una donna ha avuto un contatto con una Smart, probabilmente proveniente da una delle vie limitrofe, e si è schiantata nella corsia opposta contro delle auto in sosta. Tre di queste si sono tamponate a catena dopo l’impatto, con danni ingenti ed airbag esplosi. Fortunatamente, i conducenti delle auto in marcia non sarebbero rimasti feriti. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Le operazioni sono continuate fino a tarda sera.