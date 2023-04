Incidente in strada per Basovizza: giovane centauro all'ospedale

Un ragazzo di circa 25 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in strada per Basovizza, all'altezza dell'incrocio con via Fabiani. Per cause in corso corso di accertamento da parte della Polizia, si sono scontrati una moto e un furgone. Nell'impatto, di dinamica maggiore, il centauro è rovinato malamente a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla Sores, e i Vigili del fuoco. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo (per dinamica).