Incidente sulla SS55, morto un motociclista

Incidente mortale sulla strada statale 55 ‘Dell’Isonzo’ in direzione Gorizia, in corrispondenza del km 13,000, in località Savogna D’Isonzo. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un motoveicolo. Nell’impatto il conducente ha perso la vita. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della transitabilità nel più breve tempo possibile. La strada è temporaneamente chiusa