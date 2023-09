Incidente su un tornante a Pontebba: famiglia goriziana all’ospedale

PONTEBBA (UD) - Una famiglia goriziana finisce all'ospedale per un incidente d'auto a Pontebba. È successo nella tarda mattinata di oggi, domenica 3 settembre, su un tornante tra Malga Glazzat Alta e Malga Glazzat Bassa. Facendo retromarcia sul tornante, chi era alla guida ha perso il controllo dell'auto rovesciandosi sulla scarpata ma rimanendo sempre sulla sede stradale. L'auto è rimasta su un fianco. Feriti una donna di 66 anni, un uomo di 66 e un 26enne. Ferita al braccio e contusa la donna, che è stata portata in elicottero all'ospedale di Pordenone, mentre l'uomo e il ragazzo, con meno conseguenze, sono stati portati in ambulanza a Tolmezzo dal 118. Il personale del soccorso alpino ha aiutato nelle operazioni di imbarellamento e trasporto i sanitari dell'ambulanza. I Vigili del Fuoco hanno rimosso l'auto danneggiata.