Travolta dalla sua stessa auto in via San Giorgio: grave una donna

TRIESTE - Una cinquantenne è stata soccorsa dagli operatori del 118 a seguito di un incidente stradale verificatosi intorno alle 12:30 di oggi, 22 ottobre, in via San Giorgio, all'angolo con via Cadorna. Secondo quanto appreso dalla Polizia locale, la donna sarebbe stata travolta dalla sua stessa auto, mentre cercava di assicurarsi un parcheggio. La cinquantenne, che ha riportato un trauma cranico, è stata trovata in arresto cardiaco ed inizialmente è stata soccorsa da un'infermiera che si trovava nelle vicinanze. In seguito è stata intubata e rianimata dagli operatori del 118 intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in codice rosso. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica ancora poco chiara del sinistro.