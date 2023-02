Scooter investe un pedone in via Flavia: in due all'ospedale

TRIESTE - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Flavia. All'altezza dell'Eurocar, uno scooterista ha investito un pedone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica e due ambulanze. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Cattinara per la cura di un trauma cranico e di altri traumi riportati nelle rovinose cadute. Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.