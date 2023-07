Schianto in via Milano, automobilista a Cattinara

TRIESTE - Brutto schianto questa mattina poco dopo le 8 all'incrocio tra via Milano e via Fabio Filzi. A scontrarsi, per una probabile mancata precedenza, sono state due autovetture. Ad avere la peggio uno dei due automobilisti che è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto. Sulla scena anche i carabinieri e la polizia locale, per ausilio al traffico e rilievi. Le condizioni dell'automobilista non sarebbero gravi. Nel sinistro uno dei due mezzi è andato a sbattere contro una colonnina della Telecom, distruggendola.