Si schianta su due auto e si capotta, conducente a Cattinara

TRIESTE - La conducente di una Fiat Punto è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un incidente avvenuto, verso le 12:30 di oggi 14 luglio, all'incrocio tra le vie Piccardi e Pietà. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma è rimasta sempre cosciente. Sul posto, per rilievi e dinamica del sinistro, anche la Polizia locale di Trieste. Per la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco. L'automobile è stata portata via dal servizio di rimozione. Due autovetture regolarmente parcheggiate e addosso alle quali la Punto è rovinata, hanno subito danni ingenti.