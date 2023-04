Incidente in via Rossetti, due persone a Cattinara

Due persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Rossetti, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una vettura e uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla Sores con due ambulanze e automedica, e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico due persone che sono rimaste ferite nell'incidente. Per loro è stato disposto il trasporto all'ospedale di Cattinara in codice giallo.