Travolto da una moto in via Udine: sul posto il 118

TRIESTE - Incidente in via Udine nel primo pomeriggio di oggi: sono rimasti coinvolti una moto e un pedone. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, per poi essere portata all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Code e rallentamenti in zona per circa un'ora, ora il traffico è nuovamente scorrevole.