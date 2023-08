Auto si capotta nella notte, due giovani a Cattinara

TRIESTE - Due giovani sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimaste vittime di un brutto incidente, avvenuto poco dopo l'una di notte in via Alfonso Valerio. Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la macchina sulla quale viaggiavano è uscita di strada e si è cappottata, andando infine a sbattere contro un palo. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la conducente avrebbe effettuato una rapida manovra per evitare di travolgere un cinghiale, finendo ruote all'aria. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Le due giovani sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Non sono in pericolo di vita.