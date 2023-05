Investimento in viale Miramare: 57enne all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 9 di oggi, lungo viale Miramare all'altezza delle pineta di Barcola. per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Miramare un pensionato triestino di 85 anni a bordo della propria auto ha urtato un 57enne di origini bosniache che stava attraversando la strada. Immediatamente soccorso da personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova l'investito è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Cattinara. Non versa in grave condizioni. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Miramare per i rilievi dell'incidente e la viabilità.