Pirata della strada investe una donna sulle strisce e non si ferma

MUGGIA - Una donna è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere stata investita sulle strisce pedonali di via Battisti a Muggia. La persona al volante della vettura non si è fermata. La vittima, che ha riportato un forte trauma ad un piede, è stata soccorsa da personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza e automedica. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il sindaco della località rivierasca, Paolo Polidori. Verranno acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per risalire alla persona responsabile del sinistro.