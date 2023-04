Scooter investe un pedone sulle rive: traffico rallentato per un'ora

Uno scooter investe un pedone sulle rive: è successo stamattina alle 8:30 in piazza Duca degli Abruzzi, di fronte alla Capitaneria di porto. E' stato coinvolto uno scooter Piaggio Beverly, alla guida un ragazzo del 2000, che ha investito un uomo del '67. Entrambi sono rimasti feriti in seguito all'incidente, pare in maniera non grave. Stando a quanto si apprende lo scooter proveniva da piazza Libertà e percorreva la corsia sinistra, sulle rive. In prossimità dell'attraversamento pedonale (probabilmente con il rosso per il pedone, stando alle prime ricorstuzioni), l'uomo stava attraversando dal mare verso piazza San' Antonio. Il traffico a quell'ora era abbastanza intenso quindi ne ha risentito ma essendo rimaste libere due corsie su tre i rallentamenti non son stati eccessivi. Intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi e un'altra per la viabilità, oltre a due ambulanze del 118 e un'automedica.