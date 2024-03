Brutto investimento in via Rossetti, sessantanovenne a Cattinara

TRIESTE - Un pedone di 69 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in condizioni serie dopo essere stato investito in via Rossetti. L'uomo, che al momento del sinistro stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Nel prestare al malcapitato le prime cure i sanitari l'hanno stabilizzato e fatto salire a bordo dell'ambulanza che l'ha condotto al pronto soccorso. Ingenti i disagi al traffico che si sono creati dopo l'incidente. Sul posto per i rilievi e per chiarire l'esatta dinamica dell'investimento anche la polizia locale.