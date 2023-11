Investimento in largo Barriera: la 16enne ferita è ancora in prognosi riservata

TRIESTE - La ragazza di 16 anni investita nel pomeriggio di ieri da un autobus in Largo Barriera è ancora in prognosi riservata. Lo comunica Asugi con una nota. In seguito all'impatto, la giovane ha riportato un trauma cranico. Insieme a lei è rimasto coinvolto nell'incidente un 18enne, che ha riportato importanti traumi agli arti inferiori.