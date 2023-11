Investita in vicolo Castagneto: sessantenne a Cattinara

TRIESTE - Una signora sessantenne viene investita da un'auto mentre cammina in vicolo Castagneto e finisce a Cattinara. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 novembre, all'inizio della via e non lontano da via Fabio Severo. Alla guida dell'auto una donna anziana. La sessantenne ha riportato fratture agli arti inferiori ed è stata portata in ospedale dai sanitari del 118 in codice giallo. Sul posto, inviate dalla Sores, un'abulanza e l'automedica del 118. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.