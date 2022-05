Auto investe un ciclista a Monfalcone: 50enne a Cattinara

Un ciclista 50enne è stato investito da un'auto questa mattina a Monfalcone. E' successo in via Grado alle 10:30, sul posto il personale sanitario allertato tramite una chiamata al Nue 112, inseguito alla quale la centrale operativa Sores ha inviato un'ambulanza. L'uomo avrebbe subito forti traumi ed è stato portato d'urgenza in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Intervenute anche le autorità locali per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente, ancora non del tutto chiara.