Schianto nella notte in via Giulia, morto scooterista di 50 anni

Un uomo nato in Croazia del 1970 è morto questa notte poco dopo le 3 in seguito ad un incidente avvenuto nella zona della rotonda di piazza dei Volontari Giuliani, nel rione di Cologna. L'uomo è stato trovato riverso a terra da personale della Polizia di Stato che ha immediatamente tentato, senza fortuna, di rianimarlo. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dello schianto.

