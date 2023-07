Perde il controllo dell'auto e si capotta, conducente all'ospedale

GORIZIA - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 31 luglio, in via Roma a Gorizia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia di Stato, una persona ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e la macchina si è cappottata. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati sul posto dalla Sores con un'ambulanza Bls proveniente da Gorizia e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. La persona ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.