Incidente con cappottamento in strada Nuova per Opicina: due auto coinvolte

Un pensionato ha perso il controllo del suo crossover e si è cappottato, finendo la sua corsa ribaltato su un fianco. Coinvolta, ma non in maniera grave, anche un'altra vettura, E' successo intorno alle 12 di oggi, martedì 20 aprile, in strada Nuova per Opicina. Il conducente, che è uscito autonomamente dal suo Nissan Qashqai, non si troverebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118, tuttavia il veicolo ha subito danni ingenti. Per i rilievi e la viabilità si è recata sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina