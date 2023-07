Schianto tra auto e moto a Monfalcone: due feriti all'ospedale

MONFALCONE - Uno schianto tra un'auto e una moto ha provocato due feriti nel primo pomeriggio di oggi a Monfalcone. E' successo intorno alle 13:00 in via Isonzo, all'incrocio con via Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Monfalcone, la moto e la vettura si sono scontrati e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'elisoccorso, attivati dalla centrale operativa Sores di Palmanova. I due feriti sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico e trasportati, uno in codice giallo e uno in codice verde, all'ospedale di Monfalcone. Intervenuti anche i vigili del fuoco.