Schianto tra due auto al Villaggio del Pescatore: una donna all’ospedale (VIDEO)

Un tamponamento è avvenuto oggi, sabato 8 ottobre, poco prima delle 14 lungo la Sr14 altezza incrocio con il Villaggio del Pescatore nel comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino una Kia Picanto si è scontrata con una Kia Ceed.

Per l'impatto violento la conducente della Picanto ha riportato delle ferite. Stabilizzata sul posto da personale sanitario del 118 è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Entrambi i conducenti sono residenti del comune di Duino Aurisina. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Duino per i rilievi dell'incidente e la viabilità.