Schianto tra jeep e scooter a Duino: ventenne in ospedale

Uno schianto tra una jeep e una moto è avvenuto intorno alle 15 di oggi a Duino, sulla SR14. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Aurisina un centauro di 20 anni originario del Goriziano è stato sbalzato sull'asfalto dopo un violento impatto con una jeep. Il giovane è stato immediatamente soccorso e stabilizzato da personale sanitario di un'ambulanza del 118. Il ragazzo è cosciente ma ha riportato diversi traumi agli arti. In sorvolo anche l'elicottero sanitario e sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco perché uno dei veicoli coinvolti sta perdendo del carburante. Sul posto la pattuglia della radiomobile di Aurisina che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente e facendo viabilità.