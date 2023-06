Scontro tra due auto a Sgonico: traffico bloccato

SGONICO - Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno. L'incidente si è verificato intorno alle 16:30 lungo la Sp35 all'incrocio con Devincina nel comune di Sgonico. L'impatto è stato violento ma i due conducenti, una 26enne triestina a bordo della Seat e un 55enne della provincia di Udine di 55 anni a bordo della Peugeot, sono rimasti incolumi. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco per ripristinare la viabilità e per garantire che le operazioni di rimozione delle auto avvenga in sicurezza. Traffico bloccato.