Scontro tra uno scooter e un bus, morto un uomo

TRIESTE - Tragico incidente nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 13:30 un 45enne ha perso la vita a seguito di un sinistro verificatosi in via Marchesetti, all'altezza di via Biasoletto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, a bordo di uno scooter, stava scendendo lungo via Marchesetti quando, ad un certo punto, ha perso il controllo ed è finito contro un autobus, rimanendo incastrato sotto il mezzo. Lo scooterista, che a seguito del sinistro ha riportato gravi ferite e ha avuto un'emorragia interna, è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, dove purtroppo è stato constatato il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.