Scontro sulla 202 tra camion e auto, famiglia polacca in ospedale

TRIESTE - Nel primo pomeriggio di oggi 2 maggio una famiglia di nazionalità polacca composta da padre, madre e due figli minorenni è stata soccorsa dai sanitari del 118 per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 202, nel tratto compreso tra le uscite di Valmaura e Servola, in direzione confine di Stato. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, un camion e una autovettura si sono scontrati. Sul posto un'automedica e una ambulanza del 118. Le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro non sarebbero gravi. Il padre è stato trasportato in codice verde a Cattinara, mentre la madre con i due figli sono stati trasportati all'ospedale infantile Burlo. Sul posto, per quanto di competenza, anche i vigili del fuoco.