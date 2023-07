Tamponamento a Duino sulla SR14: traffico in tilt

DUINO - AURISINA - Un tamponamento tra due auto a Duino, e il traffico va in tilt. E' successo intorno alle 17 di oggi, martedì 18 luglio, lungo la SR14 dopo l'incrocio semaforico di Duino. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Duino una Volkswagen Tiguan ha tamponato una BMW. Sul posto anche il personale sanitario di un'ambulanza del 118, impegnato nelle operazioni di soccorso. I conducenti sono usciti autonomamente dai mezzi e non sarebbero in gravi condizioni di salute. Il traffico risulta particolarmente congestionato, anche a causa dell'orario. I carabinieri di Duino stanno effettuando i rilievi dell'incidente.