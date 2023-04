Tamponamento a catena in viale Miramare: quattro mezzi coinvolti, ferita una ragazza

TRIESTE - Tamponamento a catena oggi pomeriggio in viale Miramare, in prossimità del civico 29. Nel sinistro sono stati coinvolti quattro mezzi e cinque persone, di cui una è rimasta ferita. La ragazza è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara per la cura di lesioni non gravi. Poco prima del tamponamento a catena, nella stessa zona, si è verificato un altro incidente che ha coinvolto una ragazza in moto. La giovane ha riportato lesioni lievi ed è stata trasportata a Cattinara.