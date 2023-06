Ubriaco, rischia di schiantarsi contro i carabinieri: patente ritirata

SGONICO - Dopo aver alzato il gomito, si è messo alla guida dell'auto rischiando di impattare contro una pattuglia dei carabinieri. È successo attorno alla mezzanotte di oggi, venerdì 2 giugno, lungo la sp35 a Sgonico, poco prima dell'incrocio per Gabrovizza. La pattuglia dei Carabinieri di Prosecco si è vista puntare da una Lancia Y che procedeva in maniera incerta. Alla guida un bisiaco di 32 anni che, sottoposto alla prova etilometrica, ha fatto registrare dei valori quattro volte il consentito. I Carabinieri di Prosecco lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e ritirato la patente di guida.