Misterioso boato e colonna di fumo in Boschetto

TRIESTE - Si è avvertito fino nella zona dell'università il boato, a cui ha fatto seguito una colonna di fumo bianco della durata di circa mezzo minuto, registrato da diverse testimonianze nella serata di oggi 5 aprile. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 17:40 nella parte alta del bosco al Cacciatore, il cosiddetto "Boschetto". Numerosi i testimoni che l'hanno sentita, non senza paura. "Ci stavamo allenando - raccontano tre giovani ragazzi nelle vicinanze dell'area attrezzata poco distante dal parcheggio all'angolo con via Chiadino - quando abbiamo sentito un botto molto forte. Non sembrava un petardo". Le testimonianze sono arrivate da più persone, intente a godersi il pomeriggio di sole lungo i sentieri del Boschetto. Nessun intervento sul posto, né da parte dei sanitari del 118, né delle forze dell'ordine.