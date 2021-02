Mamma orsa e i suoi piccoli immortalati nei boschi della Slovenia (VIDEO)

Nel video di Slovenianbears.com, girato il 24 gennaio, si può notare una famigiola di orsi che passeggia nei boschi della Slovenia in cerca di cibo. In media, spiega il post, mamma orsa partorisce due o tre cuccioli ciechi e sordi, che iniziano a sentire dopo due settimane e a vedere dopo quattro o cinque settimane. I piccoli bevono il latte materno per quattro mesi e mamma orsa li tiene sotto la sua ala per due anni. Dal momento che c'è stato un enorme raccolto di faggete, gli orsi hanno ancora molto cibo nella foresta, quindi alle tre del pomeriggio circa non stanno ancora dormendo. Nel video la madre sta ancora camminando attraverso la foresta innevata, mentre i cuccioli la seguono fedelmente.