Ancora disordini in piazza Unità: manifestazione pro Palestina, fermato un uomo (VIDEO)

TRIESTE - La questione israelo palestinese continua a creare tensione in città: ieri sera, venerdì 13 ottobre, si è tenuta in piazza Unità una manifestazione filopalestinese non autorizzata è un manifestante è stato portato in Questura per le procedure di identificazione. Le immagini video sono state inviate alla redazione da un nostro lettore. Circa una ventina le persone scese in piazza a manifestare, alcune delle quali hanno gridato invettive contro Israele e altre, stando a quanto si apprende, avrebbero tentato di dare fuoco a un foglio con una stampa della bandiera israeliana. Sul posto la Digos e il personale della polizia di stato, che ha indossato caschi e scudi anti sommossa per allontanare i giovani dalla piazza. Anche una ragazza è stata inizialmente fermata dalla polizia ma non è stata accompagnata in Questura. Sull'accaduto indaga la Digos. Anche giovedì scorso alcuni manifestanti pro Palestina avevano contestato una manifestazione in sostegno a Israele.