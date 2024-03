Le frontiere rimangono chiuse, Meloni: "Apriremo quando ci saranno le condizioni"

PORDENONE - Le frontiere rimangono chiuse fino a quando non ci saranno le condizioni per riaprirle. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in occasione della visita di ieri 8 marzo a Pordenone. Il primo ministro ha risposto alle domande dei giornalisti sul tema, ricordando che il governo nazionale lavora in maniera "molto pragmatica". Era stato il primo ministro croato, Andrej Plenković, ad auspicare la fine della sospensione del regime di Schengen entro l'estate, scelta fatta dall'Italia, Slovenia e Croazia subito dopo l'attacco di Hamas ad Israele lo scorso 7 ottobre. "Bisogna valutare bene quali sono le criticità - ha concluso la leader di Fratelli d'Italia -, non appena abbiamo le condizioni apriremo, non è nel nostro interesse mantenerle".