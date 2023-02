Cinque maestre in quattro mesi, a scuola scatta la protesta dei genitori

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Buongiorno,

scriviamo per l’ennesimo cambio di maestra dall’inizio dell’anno scolastico. E’ la quinta maestra che i bambini della sezione C della scuola materna del Sole (via Alessandro Manzoni) vedono sostituire in neppure quattro mesi. Queste decisioni non prendono minimamente in considerazione il benessere dei bambini, che dovrebbe essere centrale soprattutto in un’età così delicata (3-5 anni) in cui hanno bisogno di avere figure di riferimento stabili. Noi genitori vediamo sulla nostra pelle l’effetto sui bambini che queste decisioni comportano. Bambini fin prima felici di andare in asilo che non vogliono più andarci, regressione dei comportamenti.

I bambini attualmente non hanno più nessuna delle due maestre che avevano gli scorsi anni e la maestra in sostituzione che avevano da ottobre, a cui si erano molto affezionati, da un giorno all’altro è stata tolta dal suo incarico; noi genitori lo abbiamo scoperto a fatti già avvenuti, senza alcuna possibilità di parlarne e discuterne assieme. Quest’anno scolastico per i bambini è stato delicato anche per altri cambiamenti, la sede della scuola è stata spostata in via Foscolo, l’edificio di via Manzoni necessitava di importanti lavori strutturali (che attualmente non sembrano neppure iniziati) e i bambini oltre a ritrovarsi in spazi nuovi hanno perso il bel giardino che avevano.

Ci era stato assicurato che per il giardino si sarebbe trovata una soluzione adeguata, anche nel Piano dell'offerta formativa ci si impegnava ad allestire "uno spazio alberato recintato, con pavimentazione anti trauma, dove saranno collocate pareti attrezzate e dove i bambini potranno utilizzare i tricicli della scuola. Lo spazio alberato consentirà anche al bambino di giocare utilizzando al meglio il proprio corpo, di osservare la natura, di sperimentare facendo giochi di socializzazione”. Nella realtà è stato realizzato un recinto nel parcheggio della scuola, i nostri bambini vengano fatti giocare in una gabbia, in mezzo al cemento e alle macchine.

Pretendiamo pertanto che il benessere dei nostri bambini torni ad essere centrale e che quindi alla maestra Goga venga riassegnata la classe dei bambini che stava già seguendo e che vengano trovate soluzioni adeguate per far giocare i bambini all’aperto.

Cordiali saluti

I genitori dei bambini della sezione C della Scuola del Sole