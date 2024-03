Suv in contromano a Domio, scampata tragedia (VIDEO)

TRIESTE - In contromano lungo la grande viabilità, di fatto rischiando di provocare un incidente che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. E' il 4 marzo e sono le 15:40 circa quando, all'altezza dello svincolo per Dolina, un suv di colore grigio metalizzato percorre la carreggiata in contromano. Poco prima del suo passaggio nel video (pubblicato sui social da Dino Micich), un'altra autovettura che sta percorrendo la grande viabilità nell'opposto (ma corretto) senso di marcia sorpassa un furgone. Alla vista del suv, rientra velocemente in carreggiata, lasciandolo passare. La vettura in contromano, secondo quanto si apprende, sarebbe uscita quasi immediatamente dalla grande viabilità. Secondo quanto si apprende, le forze dell'ordine (carabinieri, polizia locale, polizia stradale) non sarebbero intervenute.