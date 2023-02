Il ritorno degli Asburgo, in borgo Teresiano è il giorno del Tallero

Si è tenuta oggi l'attesa inaugurazione del monumento alla memoria dell'imperatrice Maria Teresa, posizionato in piazza Ponterosso. L'opera, finanziata dalla Regione, è stata fortemente voluta dal Comitato per l'erezione di un monumento per omaggiare la sovrana. Che a Trieste, a dire il vero, non aveva mai messo piede

TRIESTE - Negli anni del suo regno l'imperatrice d'Austria Maria Teresa non aveva mai messo piede a Trieste. L'ha fatto oggi 7 febbraio 2023 per la prima volta attraverso l'inaugurazione del monumento a lei dedicato, il tanto atteso tallero. Posizionato in piazza Ponterosso, nel cuore del borgo Teresiano, il monumento è stato inaugurato nella tarda mattinata di oggi alla presenza dei vertici istituzionali. Realizzato nell'Acciaieria Fonderia Cividale Spa di Cividale, il tallero è stato disegnato da Nicola Facchini, Elena Pockay e Eric Gerini, la triade che ha firmato il progetto scelto alla fine di una consultazione popolare. Finanziato dalla Regione, l'opera è stata fortemente voluta da un Comitato locale che ha spinto per la realizzazione di un monumento alla memoria della sovrana. Che fino ad oggi, ad onor della Storia, a Trieste non c'era mai stata.