Delfini, tonni e vaccarelle: gli avvistamenti nel golfo

TRIESTE - Si preannuncia indimenticabile l'estate dei bambini dei centri estivi dell'Area Marina Protetta di Miramare. Tra avvistamenti di vaccarelle al porto, tonni al largo di Miramare e un entusiasmante branco di delfini, le acque del Golfo continuano a regalare meraviglie.

Nella giornata di ieri infatti, si legge sulla pagina Facebook dell'Area Marina Protetta di Miramare, mentre i bambini passeggiavano lungo il porto di Grignano per raggiungere una delle imbarcazioni, sono stati "accompagnati" per alcuni metri da ben tre esemplari di vaccarella di mare (Aetomylaeus bovinus), talmente vicini al molo da poter essere osservati a occhio nudo. Come spiegato dall'Area Marina Protetta di Miramare, la vaccarella è un pesce cartilagineo parente stretto dell'aquila di mare (Myliobatis aquila), da cui differisce per le sue striature trasversali sul dorso, particolarmente accentuate nei giovani esemplari. È una specie che normalmente frequenta le acque libere e i fondali sabbiosi e fangosi dove si nutre di piccoli molluschi e crostacei, ma può spingersi anche piuttosto vicino alla costa. Nonostante il suo aculeo velenifero, la specie è generalmente timida e non rappresenta una minaccia per bagnanti e subacquei. La vaccarella, si legge ancora nel post, è una specie fortemente minacciata, secondo l'IUCN, come gran parte dei pesci cartilaginei. La loro presenza nelle acque locali è sì motivo di fascino e curiosità, ma anche un monito sulla necessità di proteggere e conservare il nostro delicato ecosistema marino.

Ma non finisce qui. Nella giornata di oggi i piccoli avventurieri, in viaggio verso la zona A, sono stati ulteriormente deliziati dall'apparizione di una trentina di tonni al largo di Miramare. La giornata si è conclusa con l'apparizione di un branco di delfini, immortalati in un video da Saul Ciriaco. Il filmato mostra anche i delfini che saltano fuori dall'acqua per acciuffare i cefali al minuto 1' e 53".