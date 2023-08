Arte, design e sostenibilità: nasce la linea di borse Capovolto

TRIESTE - A Trieste arriva Capovolto, la nuova linea di borse in edizione limitata, frutto della collaborazione tra la designer Ines Paola Fontana, l'illustratore Jan Sedmak e Giada, piattaforma online specializzata nella vendita di gioielli contemporanei. La collezione verrà presentata in anteprima il 4 e il 5 agosto da Combinè, in piazza Barbacan 4b.

L'idea

Come suggerisce il nome, l'idea di base di Capovolto è di capovolgere le convenzioni, di vedere le cose da una prospettiva diversa. La linea di borse nasce infatti dalla necessità di Giada di offrire qualcosa di nuovo nel suo store, ovvero un prodotto che parlasse di gioiello senza però esserlo. Grazie all’esperienza e alla professionalità di Ines Paola Fontana nel mondo della sartoria e del gioiello di design, unita alla sua ricerca nel campo della sostenibilità dei materiali, i tre sono riusciti a creare una borsa realizzata con scampoli di tessuto caratterizzata dallo stile inconfondibile di Jan Sedmak. Ciascuna borsa infatti raffigura un volto, la cui collana diventa il manico. Vero e proprio atto d’amore per l’artigianato e la sostenibilità, il progetto Capovolto è al 100 per cento made in Trieste ed è stato realizzato interamente con tecniche sartoriali artigianali.

L'anteprima della collezione

La prima collezione Capovolto è disponibile in otto diverse varianti di colore e rappresenta un’edizione limitata di soli 60 pezzi numerati. L’esclusività e l’originalità del design combinato con l’approccio sostenibile alla moda rendono questa linea di borse un vero gioiello per gli amanti del design contemporaneo. L’anteprima della collezione sarà presentata il 4 e il 5 agosto da Combiné in piazza Barbacan 4b. Gli appassionati di moda – e non solo – avranno l’opportunità di ammirare queste splendide creazioni venerdì dalle 16.30 alle 20.30 e sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00. La collaborazione tra Fontana, Sedmak e la piattaforma Giada ha permesso quindi di coniugare estetica e funzionalità in un unico prodotto, creando una linea di borse che va oltre il concetto di semplice accessorio e che reinterpreta il concetto tradizionale di gioiello. (articolo tratto dal blog Artrophia).