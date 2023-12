"The Greatest Love of All", al Rossetti arriva l'omaggio di Belinda Davids a Whitney Houston

TRIESTE -Trieste si prepara a ospitare un evento musicale straordinario in onore della leggendaria Whitney Houston. Nel 2024, in occasione del 60esimo anniversario della nascita dell'icona della musica pop, VignaPR presenterà "The Greatest Love of All". Questo show spettacolare, interpretato dalla stellare Belinda Davids, offre un'immersione totale nella musica e nel carisma della Houston, celebrando la sua vita e la sua arte con un rispetto e un'ammirazione che trascendono il palcoscenico. Belinda Davids, con la sua voce eccezionale che ha conquistato il pubblico e la critica su palcoscenici internazionali come Britain’s Got Talent e Showtime at the Apollo, nonché vincitrice del programma della BBC: Even Better Than the Real Thing, incarna lo spirito e la potenza espressiva di Whitney rendendo omaggio alla sua memoria e rievocando la maestria vocale che ha definito intere generazioni di artisti e ispirato milioni di fan.

Il tour teatrale di The Greatest Love of All invita gli spettatori a un viaggio emozionale nei momenti più toccanti della carriera di Houston, ripercorrendone tutte le più amate hits, da I Wanna Dance With Somebody a I Will Always Love You, passando per brani indimenticabili come How Will I Know, One Moment in Time e molti altri. Ogni performance, in questo show, è un affresco vivente, impreziosito da una band dal vivo, cori armoniosi e un'elaborata produzione di suoni, luci e effetti speciali, che insieme creano un'atmosfera unica e un'esperienza indimenticabile. Le lodi non mancano: "Poche voci possono avvicinarsi a quella di Whitney Houston: Belinda Davids è tra queste", ha proclamato la Houston Chronicle. Anche la GScene ha enfatizzato la "sorprendente somiglianza vocale con l’icona della musica mondiale"; e il The Sussex Newspaper ha lodato lo show per la sua "professionalità e maestria a cinque stelle".

Whitney Houston è stata un faro di talento nel panorama musicale, una stella che ha brillato intensamente attraverso generi e confini. La sua voce potente e pura, la sua presenza scenica senza pari e la sua abilità di toccare il cuore con ogni nota, rimangono impresse nell'anima di chi ha avuto il privilegio di ascoltarla. La sua scomparsa prematura ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica e nei cuori dei fan, ma il suo spirito continua a vivere attraverso la sua musica e a tributi autentici, come The Greatest Love of All! I concerti si terranno in diverse città italiane nel marzo 2024, con una tappa a Trieste il 18 marzo presso il Politeama Rossetti. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di giovedì 21 dicembre 2023 su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie dei teatri. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.vignapr.it.