Da Grado al Collio, partono i BiciBus: le meraviglie del Fvg a portata di bicicletta

Riparte BiciBus, il servizio di Tpl Fvg dedicato a cicloturisti e sportivi per spostarsi sul territorio regionale insieme alla propria bicicletta a bordo di autobus extraurbani con apposito carrello per il trasporto bici e sulle motonavi che collegano le principali località balneari durante la stagione estiva.

Sarà possibile raggiungere gli itinerari ciclabili ideali per tutti i gradi di allenamento, per famiglie e per sportivi: dalle pedalate slow attraverso borghi e vigneti alla sfida delle salite di montagna del Giro d'Italia, dai percorsi in mountain bike in mezzo alla natura fino ai 175 chilometri della Ciclovia Alpe Adria, uno degli itinerari più premiati d'Europa che attraversa la regione da Tarvisio a Grado.

Gli autobus che effettuano il servizio BiciBus garantiscono i collegamenti sul territorio regionale dalla montagna al mare, passando per le più importanti località attraverso diverse tratte, anche in collegamento con le tratte ferroviarie di Trenitalia e Fuc (Ferrovie Udine Cividale). Il trasporto della tua bici a bordo dei Bicibus Tpl Fvg è incluso nel biglietto di corsa semplice che si può trovare in trovare in tutti i punti vendita autorizzati.

Stagione 2021

Bicibus Udine - Palmanova - Aquileia - Grado

Il servizio che collega il capoluogo friulano all'Isola d'Oro passando per le bellissime città storiche di Palmanova e Aquileia è attivo dal 25 aprile al 12 settembre 2021 ogni sabato, domenica e giorni festivi. Nel mese di luglio Bicibus è attivo tutti i giorni. Qui calendario e orari.

Bicibus Grado - Gorizia - Cormons

Ogni sabato, domenica e festivi dal 15 maggio al 27 giugno e dal 1° agosto al 19 settembre e tutti i giorni dal 28 giugno al 31 luglio 2021 alla scoperta del territorio dall'Isola d'Oro al Collio. Qui gli orari.