Roiano comanda, il Palio di Carnevale è suo

TRIESTE - Roiano porta a casa la vittoria del Palio di Trieste 2024. Dopo il secondo posto dell'anno scorso, il rione di Roiano è riuscito a strappare lo scettro del Carnevale a Valmaura.

Il premio è stato consegnato ai vincitori in piazza Unità dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza insieme all'assessore comunale alle politiche della cultura e del turismo Giorgio Rossi e Miss Trieste 2023, Giulia Crosara, madrina della sfilata. Come nella passata edizione la sfilata, presentata per l’undicesimo anno consecutivo dallo speaker Maurizio Testi, è partita da piazza Oberdan avvolgendo in un turbine di colori via Carducci, via Reti, via Imbriani, corso Italia e piazza della Borsa per poi concludersi in piazza dell'Unità d'Italia.

Quest'anno sono stati otto i rioni partecipanti alla sfida, ognuno con un tema specifico: Servola - Incartemo Servola, Roiano - Tutto fa musica, Barriera Vecchia - Pinoceto, San Giovanni - I 4 elementi + 1, Valmaura - Aperilandia, San Giacomo - Barbyeland, Cittavecchia San Giusto - Night Street, Borgo San Sergio - Scovaze a chi?

In serata la festa si sposterà a Servola dove, alle 24.00, si terrà la Veglia funebre al povero Cornelio. Quest'anno la conclusione del Carnevale sarà il rituale Funerale che si terrà sia a San Giovanni che a Servola.