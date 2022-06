“Ci vediamo in biblioteca”, lunedì bimbi in piazza Unità con Giulio coniglio

Lunedì 20 giugno alle ore 10.30 in piazza Unità d'Italia si svolgerà la cerimonia “Ci vediamo in biblioteca”: un evento interamente dedicato ai bambini dell'ultimo anno scuole d’infanzia comunali, nel corso del quale saranno consegnati ai quasi 800 bambini e bambine che interverranno il “kit biblioteche” con la presenza speciale sul palco di Giulio Coniglio.

Nella mattina di venerdì 17 giugno, nella Sala Tergeste del Comune di Trieste si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della cerimonia alla presenza dell'Assessore comunale all’Educazione, Scuola, Famiglia, Giovani, Nicole Matteoni, lo Staff Biblioteche e l'autrice Nicoletta Costa con la presenza anche di uno dei suoi più amati personaggi, Giulio Coniglio.

“L'evento nasce dalla stretta collaborazione tra il Servizio biblioteche e il Servizio educazione, con l'intento di integrare il più possibile le mie deleghe - ha detto l'assessore - promuovendo contemporaneamente le nostre meravigliose biblioteche e il piacere della lettura. Ospite d'onore della cerimonia sarà Giulio Coniglio, il personaggio nato dall'immaginazione dell'illustratrice Nicoletta Costa”.

“Grazie a tutti per il grande sforzo organizzativo, dai Servizi del Comune di Trieste a tutte le altre realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima manifestazione – ha aggiunto l'assessore – con la speranza di riproporre la manifestazione in futuro, anche alle altre scuole d'infanzia del Comune di Trieste”.

Il materiale informativo è stato illustrato da Nicoletta Costa, autrice ed illustratrice di libri per bambini di fama internazionale che attraverso i suoi personaggi racconta il mondo delle biblioteche cittadine, con l'intento di avvicinare i piccoli alla lettura ed alla conoscenza delle biblioteche comunali.

Nicoletta Costa, presente alla conferenza, ha spiegato come 20 anni fa ha inventato e illustrato il personaggio di Giulio Coniglio, un personaggio che piace tanto ai bambini e le cui storie si basano tutte sull'amicizia; tra i suoi primi libri c'è il libro in cui Giulio Coniglio va in biblioteca, storia grazie alla quale far veicolare, tramite il simpatico coniglietto, l'importanza della lettura e delle biblioteche anche ai più piccoli.

La prossima settimana l'autrice andrà all'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo per donare ”una guida alla lettura” e regalare un sorriso.